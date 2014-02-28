Количество пострадавших во время столкновений в Киеве возросло до 855, погибли 82 человека - Минздрав

По состоянию на 18 часов 27 февраля с 10 часов 18 февраля из мест обострения столкновений в центре города Киева в бригады экстренной медицинской помощи и заведения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 855 пострадавших, 570 из них госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По оперативной информации, с 6.00 до 18.00 27 февраля за медицинской помощью в бригады экстренной медицинской помощи обратились 23 человека, 14 из них госпитализированы.

С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека.

Информацию о состоянии госпитализированных и погибших их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии в г. Киеве 15-03, напомнили в пресс-службе Минздрава Украины.