В Национальной академии медицинских наук заявляют о рейдерском нападении на них

На Национальную академию медицинских наук Украины (НАМН) 25 февраля было совершено рейдерское нападение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАМН.

“Во время нападения президент академии Андрей Сердюк под угрозами физической расправы был заблокирован в помещении здания, в результате чего получил сердечный приступ и был госпитализирован в отделение кардиохирургии», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по словам очевидцев, нападением руководили представители ЛЖВ Владимир Жовтяк и Дмитрий Шерембей в сопровождении неизвестных. Работники академии, которые были свидетелями нападения, написали соответствующее заявление в правоохранительные органы, но на сегодняшний день безрезультатно”.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» сообщили, что президент НАМН Украины Сердюк написал заявление об отставке. По их информации, в помещении Президиума НАМН Украины состоялась встреча представителей пациентских организаций ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», БФ «Пациенты Украины», пациентов клиники Лавра с Президентом НАМН Украины Сердюком.

«В завершение встречи Андрей Сердюк написал заявление на освобождение от должности Президента», - говорилось в сообщении.