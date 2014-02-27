Биография министра здравоохранения Украины Олега Мусия

Верховная Рада Украины назначила Олега Мусия министром здравоохранения Украины.

Как отмечается в сведениях, которые раздавались народным депутатам Украины перед избранием Кабинета министров, Мусий родился 12 мая 1965 года в с. Переспа Сокальского району Львовской области.

В 1988 году окончил Киевский медицинский институт им. А.Богомольца.

1987-1988 гг. - медбрат отделения реанимации Центральной районной клинической больницы Шевченковского района г. Киева; 1988-1992 гг. - врач анастезиолог-реаниматолог отделения восстановительного лечения Киевского НИИ нейрохирургии, 1992-1994 гг. - врач ДЮСШ «Нива» АТФК «Динамо» Киев, 1995-1996 гг. - заместитель директора по медицинским вопросам СП «Адонис»; 1997-2001 гг. - директор, врач-консультант СП «Виола» ТОВ, 2001-2013 гг. - председатель Правления Киевского врачебного общества, 2013 г. - помощник-консультант народного депутата Украины Романа Илыка.

Общая сумма совокупного дохода за 2012 год – 493 330,67 грн, членов семьи - 37783,33 грн.

Заработная плата, другие выплаты и вознаграждения - 21730,67 грн.

Доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 471600,00 грн.

Имеет две квартиры - 80,4 кв. м и 58,3 кв. м и автомобиль «Пежо-407» 2006 года выпуска.

Владеет русским и польским языками. Имеет двух дочек.