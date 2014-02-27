Как восстановиться при переутомлении

Переутомление представляет собой непреодолимое чувство усталости и слабости. Все так или иначе испытывали такое состояние в обычной жизни после тяжёлой, напряжённой работы и при недосыпании. Обычно утомление проходит после хорошего, полноценного отдыха и сна. Если же симптомы остаются, это означает, что ваш организм сообщает о необходимости более сильных мер: вмешательстве специалиста и изменении образа жизни, пишет Lady.tochka.net.

Длительные периоды переутомления могут быть признаком серьёзного заболевания, известного как синдром хронического усталости. Это состояние часто наступает после перенесённых вирусных заболеваний, но точные причины так до сих пор и не ясны.

К сожалению, в современном ритме жизни переутомление – примета повседневности. Накапливаясь, усталость, недосыпание и постоянный стресс грозят обернуться затяжными депрессиями, а потому человеку просто необходимо учится не допускать переутомления.

Состояние переутомления часто проходит после выходных или отпуска. Часто тебе нужно просто дать организму отдохнуть, и он снова начнет работать в полную силу.

Обратись к врачу в случае, если вас беспокоит длительное состояние сильного переутомления.

Симптомы синдрома хронической усталости, кроме самого переутомления, включают:

снижение памяти и способности концентрироваться,

фарингит,

воспалённые лимфатические узлы на шее и в подмышечной области,

необъяснимая мышечная боль,

боль в суставах, при этом они не распухают и кожа над ними не краснеет,

сильные головные боли,

проблемы со сном,

чрезвычайное изнеможение, продолжающееся более 24 ч после обычного рабочего или учебного дня.

Именно эти признаки требуют незамедлительного обращения к специалисту, как терапевту, так и психотерапевту. Врач может определить систематические нарушения, являющиеся причиной переутомления.

Но помочь себе можешь в первую очередь ты сама.

Во-первых, нужно трезво оценивать ситуации, возникшие перед тобой, и не делать «из мухи слона». Отклоняем все догадки и решаем проблемы по мере их поступления. Научись «отключаться» от ситуации: проанализируй все произошедшее, разбери все до мелочей, найди плюсы и минусы, если нужно, запиши их в два столбца на бумаге, сделай выводы и…все. Забудь о случившемся. Ты уже это пережила - стрессовая ситуация уже в прошлом.

Во-вторых, больше двигаться, ведь, как известно, спорт снимает нервное напряжение.

Учись техникам релаксации и медитации. Глубокое ровное дыхание поможет восстановить силы. Закрой глаза, откинь все проблемы, подумай о хорошем, подыши, прислушайся к своему дыханию. Ты почувствуешь, как напряжение выходит из тебя.

В острые периоды также будет полезно прогуляться в каком-нибудь парке, подышать свежим воздухом или провести время в окружении любимых людей. Забудь на время о проблемах, дай голове отдохнуть от них.

Чтобы прийти в себя после переутомления – верным решением будет выспаться, желательно столько, сколько потребует организм, чтобы восстановить утраченные силы.

И помни, переутомление действительно легче не допускать, чем пытаться потом вернуть организму «отобранное силой». Для этого каждое утро делай зарядку, проводи время на свежем воздухе, общайся с любимыми людьми и больше отдыхай от работы, не надо уходить в неё «с головой».