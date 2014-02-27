Как оказать первую помощь при ожогах

Ожог кожи – это один из наиболее распространенных несчастных случаев. Чрезмерное тепло, воздействуя на кожный покров, в зависимости от температуры приводит к его повреждению различной степени, пишет Lady.tochka.net.

Какими бывают ожоги:

1. термические ожоги (пламенем, горячими жидкостями, паром, контактные ожоги);

2. химические ожоги (кислотами, щелочью);

3. солнечные ожоги.

Признаки ожогов:

Покраснение и боль (первая степень или поверхностный ожог)

Образование пузырей, наполненных жидким, прозрачным, желтоватым содержимым (более тяжелые ожоги, то есть затрагивающие более глубокие слои кожи; вторая степень или частичный ожог)

Образование некроза кожи (повреждение всех слоев кожи называется полным ожогом, оно требует госпитализации, часто и пересадки кожи).

Что делать до прибытия врачей?

Помоги пострадавшему выбраться из горящего помещения (дома, автомобиля и т. п.), из ванны или ямы, заполненной горячей водой. Пламя можно погасить водой или прекратив доступ воздуха. Горящую одежду или постель лучше накрыть плотной тканью. Не следует сбивать пламя руками!

Если ожог вызван горячей жидкостью, как можно быстрее сними намокшую одежду.

Прилипшую одежду или белье отдирать нельзя! Или оставь так, как есть, или обрежь острыми ножницами то, что можно удалить.

Процесс повреждения кожи продолжается и после прекращения прямого воздействия кипятка, пара или огня.

Главное, что нужно сделать, когда ты оказываешь первую помощь пострадавшему от ожогов, - предотвратить углубление ожоговых ран.

Наложи на ожог чистую, мягкую, не ворсистую повязку, например, марлевую, смоченную в холодной воде.

После обработки ожога холодной водой на него можно нанести один из специальных аэрозолей: «Пантенол», «Левиан», «Левизоль».

Можно наложить на место ожога специальную гелевую салфетку (они продаются в аптеках, стоят достаточно дорого, поэтому используются в основном для ожогов второй степени)

Ни в коем случае не вскрывай образовавшиеся в результате ожога пузыри. Они предотвращают потерю жидкости и защищают от микробов.

При обработке ожогов никогда не пользуйся йодом и другими подобными антисептиками. От этого будет только хуже.

Итак, при ожогах важнее всего холод и покой. Как и при большинстве травм любого происхождения. Ни в коем случае не надо пытаться «облегчить» состояние обожженного человека алкогольными напитками.

В ожидании приезда врачей «Скорой помощи» напои обожженного водой или сладким чаем, дай ему таблетку аспирина или парацетамола, большую порцию (500-1000 мг) витамина С (аскорбиновой кислоты), таблетку противоаллергического лекарства (кларитина, супрастина или тавегила).

Лечение ожогов, вызванных едкими кислотами или щелочами, имеет свои особенности. При таких травмах происходит не только повреждение кожи и слизистой, но и отравление организма. Первое, что надо сделать, - обильно и долго орошать водой участок тела, на который попала кислота или щелочь.

Затем как можно скорее вызови «скорую помощь» или «службу спасения». Обязательно сообщи диспетчеру, что ожог вызван химическими веществами. Химические ожоги лечат специализированные бригады врачей. До их прибытия продолжайте непрерывно промывать водой поврежденную поверхность. Это самое лучшее, что можно сделать в домашних условиях.