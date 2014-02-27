Блины - тяжелая пища для желудка

Диетологи подчеркивают, что блины являются довольно высококалорийной пищей, поэтому их нужно употреблять в умеренных количествах, потому что от них, естественно, увеличивается масса тела.

Блины - тяжелая пища, которую очень вредно есть на ночь. В свою очередь это чревато плохим сном и дурным настроением утром. Ночью организму придется не отдыхать, а перерабатывать блины с начинкой, отмечают диетологи.

Так, последний прием пищи должен быть легким за час до сна - например, лучше выпить кефир или стакан чая, съесть легкий овощной салат.

Избыточное употребление блинов - это тяжелая пища для желудка и желудочно-кишечного тракта. Если есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как язвенная болезнь, болезни кишечника, поджелудочной железы и другие гастроэнтерологические заболевания, то к блинам надо относиться очень осторожно.

Тесто для блинов лучше замешивать на молоке или молочных продуктах - так повышается биологическая ценность этого блюда.

По материалам РИА Новости