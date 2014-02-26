Гослекслужба просит участников фармрынка не повышать цены на лекарства из-за колебаний курса гривни

Государственная служба Украины по лекарственным средствам (Гослекслужба) призывает производителей и поставщиков лекарственных средств, а также аптечные учреждения не повышать цены на фармацевтическую продукцию из-за значительных колебаний курса валюты, сообщили в пресс-службе ведомства.

“Просим вас воздержаться от спекулятивных настроений, которые возобладали в результате последних изменений на валютном рынке, и устанавливать экономически обоснованный уровень цен на лекарственные средства. Стабильная работа ваших предприятий станет залогом мира и спокойствия в нашем государстве”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем Гослекслужба поблагодарила участников фармрынка за гуманитарную помощь, оказанную в период обострения социального конфликта в стране.

Как сообщал УНИАН, 18-20 февраля в Киеве произошли наиболее массовые столкновения, в результате которых за три дня погибло около 100 человек, сотни людей госпитализированы, тысячи получили ранения. В эти дни Гослекслужба обратилась к участникам столкновений с просьбой не препятствовать работе аптек, чтобы все нуждающиеся могли получить медикаментозную помощь.