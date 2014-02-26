Президент НАМН Украины написал заявление об увольнении

Президент Национальной Академии медицинских наук (НАМН) Украины Андрей Сердюк написал заявление об увольнении.

Как сообщили УНИАН в ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», вчера - 25 февраля - в помещении Президиума НАМН Украины состоялась встреча представителей пациентских организаций ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», БФ «Пациенты Украины», пациентов клиники Лавра с Президентом НАМН Украины Сердюком.

«В завершение встречи Андрей Сердюк написал заявление на освобождение от должности Президента», - говорится в сообщении. Сердюк заявил, что на будущей неделе состоится заседание президиума Академии, на котором будет принято его увольнение и избран новый председатель НАМН Украины.

«Мы хотим изменения той системы, которая не давала нам жить в прямом и переносном смысле. Увольнение Сердюка – первый шаг на этом непростому пути реформирования НАМН Украины», - заявил член Координационного Совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Дмитрий Шерембей.

Как отмечается в сообщении, пациенты ставят цель способствовать тем реформам в НАМН Украины, которые в результате усилят сотрудничество пациентских организаций с институтами Академии. Для того чтобы покончить с коррупцией, пациенты планируют получить места во всех тендерных комитетах НАМН с правом голоса. Профильные пациентские организации должны базироваться на базе соответствующих институтов для координации совместных действий. Пациенты будут требовать аудита и расследования всех тендерных закупок НАМН за последние четыре года. Представители Академии готовы рассмотреть все эти предложения во время Президиума НАМН на будущей неделе.