Князевич и Тейлор определили направления сотрудничества Украины и США в области здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Украины состоялась встреча министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в ходе встречи определены и обсуждены направления дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения, в частности, по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Министр коротко ознакомил У.ТЕЙЛОРА с приоритетами работы Минздрава и направлениями реформирования медицинской области в Украине, отметив, что министерство будет реализовывать курс системных изменений в соответствии с разработанной программой, в правильном русле, чтобы люди смогли реально почувствовать заботу государства о состоянии и безопасности их здоровья и обеспечении высококачественной и доступной медицинской помощью. Чрезвычайный и Полномочный Посол США, в частности, предложил помощь Агентства международного развития США в проведении реформ системы здравоохранения и решении актуальных вопросов.