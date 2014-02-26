Яблоки сжигают жир и увеличивают мышечную силу

Это показали эксперименты с грызунами, питавшимися жирной пищей, пишет Меддейли. Кислота помогала животным сжечь больше калорий, что снижало показатели ожирения, риск преддиабета и жировой болезни печени. Данное соединение может быть полезно и для людей, говорят сотрудники Университета Айовы.

Итак, в организме человека содержится белый и коричневый жир. Первый запасает энергию, а второй его сжигает, дабы выработать тепло. Коричневого жира особенно много у маленьких детей. А по мере взросления его количество уменьшается. Урсоловая кислота, как раз, увеличивает объем коричневого жира и мышц. Кстати, мышцы тоже являются мощным элементом, сжигающим калории.

Что важно, в эксперименте использовалась животная модель метаболического расстройства. И даже в такой ситуации кислоте удавалось усилить показатели работы скелетных мышц и коричневого жира. Получается, кислота является действенным средством борьбы с ожирением и заболеваниями, с ним связанными.