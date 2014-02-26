Во время массовых акций в Киеве правоохранители задерживали и били детей

Во время массовых акций происходили безосновательные задержания детей и нанесение им телесных повреждений работниками правоохранительных органов.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга соблюдения прав детей в связи с общественно-политической ситуацией, которая сложилась в стране, проведенного Уполномоченным по правам человека, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

"По оперативной информации, с 30 ноября 2013 года по 5 февраля 2014 года в регионах Украины правоохранителями было задержано более 60 детей в связи с их возможной причастностью к массовым акциям протеста. Подавляющее большинство детей из этого числа были допрошены в качестве свидетелей, а также отпущены после проведения профилактических бесед. Впрочем, в отношении 13 детей было начато досудебное следствие по ст. 15, 294, 341 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в 18 случаях были возбуждены дела об административных правонарушениях как в отношении детей, так и их родителей", - сказано в сообщении.

Одновременно происходил мониторинг ситуации с соблюдением права детей на получение надлежащей медицинской помощи в связи с полученными травмами, телесными повреждениями и ухудшением состояния здоровья. В заведениях здравоохранения Киева в период с 30 ноября 2013 года по 25 февраля 2014 года на лечении находились 15 детей с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга, пулевыми ранениями и тому подобное.

"Работники Секретариата Уполномоченного по правам человека с целью проверки соблюдения установленных законодательством процедур задержания, допроса, взятия под стражу несовершеннолетних лиц и предоставления им медицинской помощи постоянно посещали подразделения внутренних дел, куда доставлялись задержанные дети, и заведения здравоохранения", - добавляют в секретариате омбудсмена.

По результатам мониторинга были установлены не единичные случаи нарушения органами внутренних дел требований ст. 208, 213 Уголовного кодекса Украины относительно немедленного сообщения о задержании ребенка в Центр бесплатной правовой помощи, родителям или другим законным представителям ребенка и органы опеки и попечительства.

По фактам выявленных нарушений Уполномоченным по правам человека направлен соответствующий акт реагирования в прокуратуру Киева. На запросы Уполномоченного поступила разная информация относительно количества детей, попавших в поле зрения правоохранительных органов, служб по делам детей или заведений здравоохранения в связи с их участием в массовых акциях.