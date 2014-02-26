Заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине не превышает эпидемического порога

По информации Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного заведения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины" за период с 17 по 23 февраля 2014 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог в г. Севастополе на 40,1% и Николаевской области на 15,9%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, подчеркнув, что в остальных регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -2,9% в Кировоградской -80,2% в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 276 436 человек, из них 178 343 (64,5 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 60,8 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в г. Севастополе – 115,6, самый низкий – в Харьковской области – 20,6 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю был госпитализирован 10 881 человек, среди них 8 057 (74,0%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей увеличился на 7,2 % и 16,5%, соответственно.

За восьмую неделю 2014 года на территории Украины среди больных гриппом зарегистрирован один летальный случай в Николаевской области и два - в Одесской.

С начала эпидемического сезона общее количество вакцинированных против гриппа составляет 246 275 человек. За отчетную неделю привито против гриппа 1600 человек, что на 18,3% больше, чем за прошлую неделю. Среди привитых лиц против гриппа количество детей до 17 лет составляет 16,0%.