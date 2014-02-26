Украина запретила ввоз свинины из Литвы из-за угрозы африканской чумы

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну из Литвы животных, восприимчивых к вирусу африканской чумы свиней (АЧС), а также продукции из них и репродуктивного материала, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины введен временный запрет на ввоз восприимчивых (к АЧС – УНИАН) животных, продукции, сырья и репродуктивного материала из них из Литовской Республики», - сказано в сообщении.

Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных ветеринарному ведомству, осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Луганской области был зарегистрирован четвертый с начала года случай заболевания животных африканской чумой свиней. В Луганской, Харьковской, Донецкой областях и АР Крым усилен контроль над эпизоотической ситуацией.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.