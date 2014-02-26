Как восстановить связки после растяжения

Растяжение связок (сухожилий) является одной из наиболее частых причин обращения к травматологу в зимний «высокий» сезон всевозможных травм, связанных с гололедом и лыжным отдыхом, и вне зависимости от сезонности ограничивает физическую деятельность людей, ведущих активный образ жизни, пишет Lady.tochka.net.

Растяжением связок называют частичный надрыв или полный разрыв связки в результате травматического воздействия на связочный аппарат сустава. Повреждение может охватывать одну или несколько связок. Связки человека — это плотные скопления соединительной ткани, укрепляющие суставы. При резких движениях в суставе связки растягиваются больше, чем это позволяет делать нормальная их эластичность, возникают травмы. Чаще всего травмируется голеностопный и локтевой суставы, намного реже — коленный.

Как правило, происходит не растяжение,а разрыв целостности волокон сухожилия, при повреждении связки рвутся также и питающие ее кровеносные сосуды. В результате этого образуется кровоизлияние в окружающие ткани. Вот этот набор повреждений и нуждается в восстановлении и реабилитации при повреждении связок.

Основные признаки растяжения связок:

Первая степень сопровождается небольшой болью, выражается в разрыве нескольких волокон связки.

При второй степени наблюдается умеренная боль, отек и проходящая невозможность движения.

При третьей степени происходит разрыв большей части волокон соединительной ткани связки, наблюдается сильная боль и следующая за этим чрезмерная нетипичная подвижность сустава.

Не следует путать растяжение связок сустава с растяжением мышц. Чтобы определиться с возможными повреждениями и незамедлительно начать необходимое лечение, нужно по возможности сразу же обратиться к врачу.

Лучше перестраховаться и обследоваться, чтобы исключить наличие серьезных травм, которые могут проявиться в дальнейшем.

Обнаружив такие симптомы, стоит незамедлительно обратиться к врачу:

очень сильная боль, при которой не получается ходить и выполнять движения в суставе;

чувство онемения в поврежденном суставе;

сильное покраснения и гематома в месте травмы;

потеря способности сустава двигаться или, наоборот, необычная подвижность на фоне боли;

потрескивающий звук в поврежденном суставе и острая боль;

чувство озноба, повышение температуры тела;

отсутствие признаков улучшения самочувствия в следующие несколько дней после травмы.

Большинство квалифицированных специалистов не рекомендуют обездвиживать (иммобилизировать) поврежденный сустав или мышцу на длительное время. При 1 степени реабилитация начинается уже через 48 часов. При 2 степени восстановительное лечение начинается через 3-4 дня. Начинайте постепенно включать разминочные движения без нагрузки, однако не стоит их выполнять "через боль". Затем начните работу с легкими весами с постепенным переходом на более тяжелые, до полного восстановления.

Не начинайте нагружать поврежденные сухожилия слишком рано. Длительная иммобилизация требуется и в случае с полным разрывом сухожилия до восстановления механической прочности соединительных структур.

Не забывайте, что лечение растяжения связок и мышц будет различным. Так, при частичном разрыве мышцы требуется полная иммобилизация, которая значительно более продолжительна.

При растяжении сухожилий также часто используются фармакологические средства. Ваш лечащий врач должен ознакомить вас более подробно с реабилитационной программой.