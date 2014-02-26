Количество пострадавших в столкновениях в центре Киеве достигла 780 человек

С момента обострения столкновений в центре Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения за медицинской помощью обратились 780 пострадавших, 520 из них госпитализировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 06.00 час. 26 февраля 2014 года с 10 часов 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 780 пострадавших, 520 из них госпитализировано", - говорится в сообщении.

По оперативной информации Минздрава, за последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 56 человек, 31 из них госпитализирован.

Напомним, с начала столкновений погибли 82 человека.