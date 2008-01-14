Винниччина планирует увеличить расходы на здравоохранение

В 2008 году Винницкая область планирует увеличить расходы на здравоохранение на 45,4% или 87,782 млн. грн. по сравнению с расходами в 2007 году - до 281,156 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, расходы на помощь по уходу за инвалидом 1 или 2 группы в результате психического заболевания планируется сократить на 0,8% или 0,007 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 0,815 млн. грн., в то же время расходы на дома-интернаты для малолетних инвалидов, пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты планируется увеличить на 33,9% или 8,404 млн. грн. - до 33,207 млн. грн.

В 2008 году Винницкая область планирует увеличить расходы на дома для несовершеннолетних на 25,7% или 0,205 млн. грн. по сравнению с расходами в 2007 году - до 1,004 млн. грн., расходы на социальные программы в отрасле семьи, женщин, молодежи и детей планируется увеличить на 13,1% или 0,452 млн. грн. - до 3,894 млн. грн.

В 2008 году расходы областного бюджета на льготное медицинское обслуживание граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы вырастут на 2,8% или 0,086 млн. грн. по сравнению с расходами в 2007 году - до 3,135 млн. грн., расходы на захоронение участников боевых действий планируется увеличить на 57,8% или 0,324 млн. грн. - до 0,886 млн. грн.