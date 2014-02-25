Причины угревой болезни

Первым признаком заболевания является появление на коже прыщей и черных точек (комедонов), которые впоследствии начинают увеличиваться. Далее мы Вам расскажем как избавиться от прыщей. Причиной этого недуга, получившего официальное название – акне, является целый ряд признаков.

Во-первых, это предрасположенность человека к кожным заболеваниям.

Во-вторых, не соблюдение простых правил гигиены.

В-третьих, постоянное воздействие на кожу, путем прикосновения различными предметами.

В-четвертых, самостоятельное и непрофессиональное выдавливание прыщей.

Все эти признаки ведут за собой стремительное развитие болезни, которая разрушает не только вашу кожу, но и жизнь вместе с ней. Ведь люди с такими тяжелыми заболеваниями, как акне, не могут чувствовать себя комфортно в здоровом обществе. Если вовремя не вмешаться в процесс развития болезни, можно заработать на своем теле очень неприятно выглядящие рубцы или другими словами шрамы.