Причины угревой болезни
Угревая болезнь обычно возникает у молодых людей от 12 до 24 лет, но может проявиться и в более старшем возрасте
Первым признаком заболевания является появление на коже прыщей и черных точек (комедонов), которые впоследствии начинают увеличиваться. Далее мы Вам расскажем как избавиться от прыщей. Причиной этого недуга, получившего официальное название – акне, является целый ряд признаков.
Во-первых, это предрасположенность человека к кожным заболеваниям.
Во-вторых, не соблюдение простых правил гигиены.
В-третьих, постоянное воздействие на кожу, путем прикосновения различными предметами.
В-четвертых, самостоятельное и непрофессиональное выдавливание прыщей.
Все эти признаки ведут за собой стремительное развитие болезни, которая разрушает не только вашу кожу, но и жизнь вместе с ней. Ведь люди с такими тяжелыми заболеваниями, как акне, не могут чувствовать себя комфортно в здоровом обществе. Если вовремя не вмешаться в процесс развития болезни, можно заработать на своем теле очень неприятно выглядящие рубцы или другими словами шрамы.