Признаки инсульта должен знать каждый

Чтобы как можно скорее оказать помощь своим близким, всем необходимо знать хотя бы основные из симптомов инсульта.

К ним относятся: оцепенения или парализация мышц руки, лица или всей стороны тела, появление внезапной слабости, речевые расстройства, головокружение, рябь в глазах, нарушение работы органов чувств.

Если у человека имеется хотя бы несколько из этих тревожных симптомов, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить серьёзные повреждения ткани головного мозга.

Инсульт если и не убивает, то практически всегда безжалостно калечит человека. Поэтому, намного легче вовремя предотвратить инсульт, чем потом посвящать долгие годы на реабилитацию организма после его наступления.

Многие люди, желающие предотвратить наступление инсульта, стараются уменьшить уровень холестерина и сбросить вес тем, что сокращают в своём пищевом рационе продукты питания, богатые насыщенными жирами, излишне солёные пищевые продукты, а также содержащие большое количество холестерина. Умеренные, но регулярные физические упражнения не только помогут снизить вес, но и улучшат общее состояние здоровья.