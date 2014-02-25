Польза от БАДов с эхинацеей сомнительна - исследования

Мета-анализ результатов 24 клинических исследований не выявил существенной пользы от применения БАДов на основе эхинацеи в качестве средства профилактики и лечения ОРВИ. Как пишут авторы работы, опубликованной в журнале The Cochrane Library, хотя у некоторых подобных препаратов можно обнаружить небольшой профилактический эффект по сравнению с плацебо, его клиническая значимость неочевидна.

Группа, включающая шесть специалистов из Германии, Австрии и США, начиная с 1998 года регулярно проводит подобный анализ и, по словам одного из авторов, Брюса Баррета (Bruce Barrett), представляющего отделение семейной медицины университета штата Висконсин, его результаты всегда были неоднозначными, пишет Медпортал.

Эхинацея – род многолетних растений из семейства Asteraceae.Препараты на ее основе широко продаются в Европе и Северной Америке в качестве натурального иммуномодулирующего средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Ежегодно на покупку подобных фармацевтических продуктов, по оценке Баррета, в мире тратится порядка восьми миллиардов долларов.

Группа Баррета на этот раз проанализировала массив новых данных, полученных в ходе 24 рандомизированных, плацебо-контролируемых клинических испытаний, а также опросила экспертов о результатах опубликованных и неопубликованных исследований. В общей сложности в испытаниях был задействован 4631 участник и 33 различных препарата на основе эхинацеи.

Авторы обращают внимание как пациентов, так и врачей на то обстоятельство, что присутствующие на рынке препараты отличаются по многим параметрам - по виду растения и его использованным частям, методам производства, дополнительным компонентам и так далее, что не может не сказаться на их свойствах, которые во многом остаются неизученными, и на оказываемом ими эффекте на здоровье потребителей. В целом результаты проведенного группой Баррета анализа показали, что некоторые из этих средств могут снизить сравнительный риск заболевания ОРВИ на 10-20 процентов, что авторы оценивают как небольшой эффект неясного клинического значения.

Что касается влияния приема препаратов с эхинацеей после начала болезни на ее длительность, то здесь авторами также не было обнаружено статистически значимого эффекта. «Похоже, что прием эхинацеи в профилактических целях может несколько снизить вероятность простудного заболевания, а в некоторых случаях оказать и небольшой лечебный эффект, но данные слишком разнородны для однозначного вывода», - подвел итог Баррет.