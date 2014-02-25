Как не поддаваться панике и направить страх в конструктивное русло

Паника – это психологическое состояние, ответная реакция на угрозу. Она выражается в приступах чувства острого страха, волнения и неуправляемого стремления любыми способами избежать опасной ситуации. Если дать панике взять верх над собой, можно запросто потерять контроль над ситуацией, пишет Lady.tochka.net.

Так что же все-таки делать?

Не опускать руки в кризисной ситуации и не обращать внимания на циркулирующие вокруг панические слухи – совет, конечно, хороший. Но что конкретно нужно сделать, чтобы ему последовать? В первую очередь успокоиться.

Как успокоиться? Не используй искусственных стимуляторов для успокоения. Лучше заварить мяту, мелиссу (1ч.л на 200 г), это хорошо успокаивает нервную систему. Также полезно банальное молоко (выброс адреналина съедает кальций, а молоко восполняет запас и так достаточно быстро успокаивает нервы). Лучший способ - нагрузить себя физически. Например, прогуляться быстрым шагом километров 5 – 10, пока не устанете. Или подумайте, где вы сейчас нужнее всего, возможно, именно там вашей физической активности и не хватает. Конструктивные действия – первый враг паники.

Что делать с самой проблемой?

Постарайтесь собраться и обдумать создавшуюся ситуацию. Затем следует взять в руки бумагу с ручкой и подробно расписать по пунктам:

какова текущая ситуация;

что произойдет, если события будут развиваться сами по себе, без вашего вмешательства;

каковы результаты, к которым вы хотели бы прийти в этой ситуации.

1. Затем надо создать план действий, следуя которому вы можете перейти из текущей ситуации в желаемую. Этот план должен быть максимально подробным. Очень важно постараться учесть все возможные варианты изменения ситуации в ответ на ваши действия. И придумать, как минимум, по два варианта действий в ответ на каждое возможное изменение ситуации. В итоге должно получиться дерево решений: «Если я поступлю так, то в результате я получу либо А, либо В. Если ситуация начнет развиваться по типу А — я поступлю либо так, либо эдак».

2. Все это лучше нарисовать в виде схемы: кружочков, соединенных стрелочками. В таком случае вы получите возможность воочию увидеть тропинку, следуя которой, сможете шаг за шагом прийти к желаемой цели.

3. После того, как план действий будет составлен, можно еще раз прогуляться. И затем, посматривая время от времени на тот раздел своих записей, в котором вы описали, что случится, если позволить ситуации развиваться самой по себе, начинайте предпринимать действия, которые изменят ситуацию в желаемую для вас сторону.

4. Нередко противостоять проблемам бывает очень тяжело. Но за вас это делать, к сожалению, никто не будет. А вот помочь, поддержать — люди могут. Поэтому в критические моменты имеет смысл звонить, приезжать к друзьям и родным. И разговаривать с ними. От них не убудет, а вам – ощутимая поддержка.

5. Не "переедай" информации. Не стоит сидеть, уткнувшись в телевизор или ленту новостей. Но и не перекрывайте себе доступ к информационным потокам. Просто установите определенный режим, в котором вам оптимально узнавать новости. Чтобы создавать объективную картинку, постарайтесь вычленять факты и не поддаваться эмоциям, составляйте мнение на основании нескольких источников.

6. Переключайся. Выполни монотонную работу по дому: стирка, уборка или глажка отвлекут и принесут чувство завершенности дела.

7. Активно и осознанно помогай – сейчас многим необходима моральная поддержка. Все это удовлетворит потребность в коммуникации и самоуважении.