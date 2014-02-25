Как сбить высокую температуру в домашних условиях и без медикаментов

Если недомогание, как обычно, подкралось в самый неподходящий момент, и перед тобой стоит вопрос, как сбить температуру, читай нашу статью. Быстро и безболезненно сбить температуру или же значительно облегчить самочувствие можно, не прибегая к серьезным медикаментозным средствам, пишет Lady.tochka.net.

Во-первых, запомни, что сбивать температуру, которая поднялась не выше 38 градусов, не следует. Этим ты можешь только помешать своему организму активно бороться с попавшим в него вирусом.

Во-вторых, сбить температуру в домашних условиях можно в том случае, когда ты уверена, что она вызвана простудой, а не более сложными проблемами организма, о чем свидетельствует бледность кожи и холодный липкий пот, а также болевые ощущения. В этом случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как сбить температуру - пей много жидкости

Обильное питье чая, фруктовых морсов и простой (не холодной) воды обезопасит твой организм от обезвоживания, которое может привести к новому очередному росту температуры.

Как сбить температуру - делай уксусные примочки

Слабый уксусный раствор, нанесенный на зоны особо обильного потоотделения (подмышки, шея, локтевые и подколенные сгибы) способствует активной теплоотдаче организма и снижению температуры тела.

Как сбить температуру - употребляй потогонный чай

К хорошим жаропонижающим средством относятся чаи и настои с липовым цветом или листьями малины - 1 ст. ложка на 1 стакан кипятка, настоянные 10 минут.

Как сбить температуру - делай холодные компрессы

Положи салфетку, смоченную в холодной воде, на лоб и на зоны особо обильного потоотделения до тех пор, пока она не нагреется, а также периодически обтирай ладони и ступни.

Как сбить температуру - делай очистительную клизму

Эффективно сбить температуру тебе поможет клизма с прохладным отваром ромашки или солевым раствором - 1 ст. ложка на 1 л воды.

Если же перечисленные методы тебе не помогли сбить температуру, придется обратиться к врачу и начать медикаментозное лечение.