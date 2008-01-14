Британская стоматология - самая дорогая

Самые высокие в Европе цены на стоматологические услуги установлены в Великобритании, утверждают голландские ученые.

В частности, пломбирование зуба в этой стране обойдется в 19 раз дороже, чем в Венгрии, где зарегистрированы самые низкие в Европе цены, сообщает журнал Health Economics.

Руководитель исследования Свон Тен и ее коллеги из Института оценки медицинских технологий при Университете Эразма в Роттердаме сравнили стоимость лечения зубов в девяти европейских странах. В качестве примера они подсчитали, в какую сумму обойдется установка пломбы на коренном зубе для двенадцатилетней девочки. В итоговую цену включалась стоимость рентгеновского снимка, материалов, препаратов для анестезии, а также время работы стоматолога.

Выяснилось, что пломбирование зуба в Великобритании обойдется примерно в 117 фунтов (около 234 долларов). Второе и третье место по дороговизне стоматологических услуг заняли Италия и Испания, где установка пломбы обходится соответственно в 101 фунт и 94 фунта. Значительно более низкими цены оказались в Германии - 50 фунтов и Франции - 34 фунта за установку пломбы.

Самая низкая стоимость пломбирования зуба была зафиксирована в странах Восточной Европы, в частности в Венгрии эта услуга обойдется всего в 6 фунтов, сообщили исследователи.

По мнению Тен, высокие цены на стоматологические услуги в первую очередь определяются стоимостью времени врача. В Великобритании оплата работы специалиста составляет примерно 70 процентов от итоговой суммы лечения. Если в Венгрии минута работы стоматолога стоит 7 пенсов, то в Великобритании она составляет уже 2,16 фунтов, заявила ученый.

Новые данные могут объяснить растущее число "медицинских туристов" из Великобритании, приезжающих лечиться в страны с более дешевыми ценами на медицинские услуги. По статистике, в 2006 году 770 тысяч британцев выезжали за границу именно с этой целью, причем 43 процента из них нуждались в услугах стоматолога.

Mednovosti.ru