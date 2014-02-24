Завтра Свободный профсоюз медиков будет пикетировать Верховную Раду

Во вторник, 25 февраля, Свободный профсоюз медицинских работников Украины вместе с представителями общественных организаций проведет пикетирование Верховной Рады.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

Пикетирование начнется в 12.00.

Как отметил Панасенко, люди выйдут под ВР с требованием возобновить функционирование отдела производства препаратов крови в Киевском городском центре крови и освобождения от должности главного врача центра Людмилы Заневской.

По словам Панасенко, именно за ее подписью был издан приказ о закрытии этого отдела.

“Этот отдел обеспечивал бесплатно клиники крайне необходимыми препаратами крови для лечения ожогов, тяжелой хирургической патологии, онкологии. Департаментом здравоохранения в городе Киеве без согласия территориальной громады было принято решение закупать препараты в других областных центрах, в частности в Луганске и Чернигове, аргументируя тем, что там вроде бы дешевле”, - отметил Панасенко, заметив, что данное решение противоречит Закону “О донорстве крови и ее компонентов”.

Он сообщил, что в Киевском городском центре крови на хранении находится до 5 тонн плазмы донорской крови, которая имеет свой срок и условия хранения. “Если работа отдела производства препаратов крови в Киеве не возобновится, эти запасы будут утилизированы. Такое обращение с плазмой, при условии дефицита доноров, носит признаки преступления”, - сказал Панасенко.

По его словам, во время пикетирования профсоюз медицинских работников и общественные организации будут требовать, в частности возобновить работу всех медицинских учреждений, которые были сокращены, ликвидировать разрыв между первым тарифным разрядом и минимальной зарплатой с дальнейшим справедливым начислением зарплаты бюджетникам.