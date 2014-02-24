Где искать витамины зимой для укрепления организма

Морозная или сырая зима - в любом случае сильный стресс для организма. Короткий световой день и холод вызывают усталость, лень, сонливость, плохое настроение, а с ними и снижение устойчивости организма к болезням, снижение иммунитета, пишет Lady.tochka.net. Все это несомненные признаки недостатка витаминов. Так, например, сухость, шелушение, покраснение кожи лица и рук указывают на недостаток витаминов А, С, Е и группы В. Тусклый цвет волос, их выпадение, ломкость ногтей свидетельствуют о нехватке витаминов группы В и витамина С, меди, магния, железа. Нехватка витаминов В2, В3 и В6 вызывает частые дерматиты, а долго незаживающие ранки на коже свидетельствуют о дефиците витаминов С, D, и К. Как «перезимовать» с наименьшими потерями для здоровья? Необходимо пополнять запасы витаминов!

Стоит употреблять продукты с высоким содержанием витаминов-антиоксидантов, таких как апельсины, киви, капуста и морковь. Исследования доказывают, что употребление продуктов с высоким содержанием витаминов-антиоксидантов, таких как витамина С, витамина А и витамина Е повышают иммунитет и снижают риск простудных заболеваний.

Один из самых простых способов добавить витамины-антиоксиданты в рацион – пить зеленый чай. Пей 1 чашку зеленого чая в день, на протяжении зимы - этого достаточно.

Правильное питание зимой

Отличный способ обеспечить организм витаминами - увеличить в рационе долю фруктов и овощей, поскольку наше питание зимой включает много углеводов, которые не имеют какого-либо отношения к витаминизации. Из многих доступных зимой овощей и фруктов можно легко приготовить вкусные и витаминизированные блюда. Рис (особенно нешлифованный), запеченный картофель, тыква, хлеб из муки грубого помола - и это всего несколько примеров продуктов, содержащих питательные вещества и витамины. Если ты хочешь пополнить запас витаминов свежими овощами зимой, но овощей зимой не так много и они очень дорогие, то тебе на помощь придут замороженные овощи. В замороженных с осени овощах витаминов больше, чем в их свежих «экземплярах», выращенных зимой.

Можно добавлять овощи в супы, запеканки и тушеные блюда. Желательно не злоупотреблять алкогольными напитками, потому что алкоголь разрушает и нейтрализует витамины в организме человека. При расщеплении алкоголя организм тратит много витаминов, что и приводит к авитаминозу.

Самые полезные зимой

Цитрусовые - это ударная доза витамина С, который не только укрепляет иммунитет, но еще и борется с преждевременным старением, защищает клетки от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Хурма, в которой так много клетчатки, столь полезной для правильного пищеварения. Мякоть хурмы обладает антибактериальными свойствами.

Шиповник - это мощный антиоксидант, способный защищать организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний и выводить токсины. Только надо помнить о противопоказаниях. Шиповник также сильное мочегонное, поэтому внимательно к отвару из этих ягод стоит отнестись людям с заболеваниями почек.

А квашеная капуста и вообще королева зимнего витаминного стола! В ней сохраняется очень много полезных веществ: витамины С, К и группы В (В1, В2, В3, В6, В12), а также калий, натрий, кальций, железо, фосфор, сера, кремний, цинк, бор, медь.

А для хорошего аппетита не забывай о прогулках на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Чтобы собрать «крохи» солнечного витамина Д, гулять в зимний период придется подольше.