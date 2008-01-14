Томенко: Здравоохранение в сельской местности вне поля зрения власти

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в изменениях в госбюджет на этот год необходимо предусмотреть увеличение финансирования на сельскую медицину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в выходные он посетил Сумскую область, где вместе с председателем Сумского областного совета Вячеславом ШАПОШНИКОМ принял участие в открытии сельской больницы в с.Олешня Ахтырского района, школьного спортзала в с.Пожня Великописаревского района и в передаче Грунскому сельскому и Чупаховскому поселковому советам двух автомобилей «скорой помощи».

„Сфера здравоохранения в сельской местности, к сожалению, остается вне поля зрения власти. И такие хорошие исключения, как в Сумской области, стали возможными благодаря совместным проектам, которые осуществляют местная власть, Украинский фонд социальных инвестиций и неравнодушные к этому люди”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что до сих пор сельская медицина – вне поля зрения государства, поскольку в государственном бюджете на 2008 год на оснащение сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автомобилей «скорой медицинской помощи» для сельских заведений здравоохранения выделено, как и в предыдущем году, – только 150 млн. грн.

Поэтому, по убеждению Н.ТОМЕНКО, во время принятия изменений в госбюджет на текущий год (что предусматривается сделать до 31 марта) необходимо инициировать существенное увеличение финансирования для восстановления и надлежащего обеспечения медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

По мнению депутата, большей проблемой в этой сфере является порочная стратегия финансирования медицины: обычно на местном уровне финансируются сверхдорогие проекты, которые после того, как будут построены на государственные средства, переходят на платную основу услуг, которые для многих местных жителей становятся недоступными. В качестве примера Н.ТОМЕНКО привел ситуацию со строительством клинической больницы „Киевский городской центр сердца”, в которую вложены большие бюджетные средства, но которая до сих пор не работает, поскольку медики утверждают, что для нормального ее функционирования необходимо широкое внедрение платных услуг.

„Поэтому за бюджетные средства сегодня самое важное обеспечить достойную оплату работникам здравоохранения и необходимое оборудование в медицинских заведениях города и села. А относительно новых современных больниц, то это должны быть заведения, которые строятся за инвестиционные или частные средства, поскольку вполне очевидно, что там будут предоставляться преимущественно платные услуги”, - считает Н.ТОМЕНКО.