На этой неделе в Украине будет тепло и дождливо

В течение текущей недели и в начале следующей в Украине будет сохраняться теплая погода, а местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Погодные условия до конца февраля и в начале марта существенно меняться не будут. Только в отдельные дни пройдут небольшие и умеренные дожди, в основном в западных и южных регионах Украины», - сказал Кульбида.

По его словам, температура воздуха ночью в этот период будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +8. Температурный режим в Крыму и Закарпатье на этой неделе будет на 1-2 градуса превышать средний по Украине.

Кульбида также сообщил, что, по предварительным прогнозам, температура воздуха в марте также будет выше нормы для этого месяца. «Среднемесячная температура в марте тоже будет выше нормальной, как и практически во всех предыдущих месяцах зимы. Превышение это составит 1-3 градуса», - сказал синоптик. При этом он отметил, что аномальных осадков в марте пока не предвидится.