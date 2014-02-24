В больницах Киева - 447 пострадавших во время трагических событий на Майдане

В больницах Киева находятся 447 человек, пострадавших во время трагических событий на Майдане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 понедельника, 24 февраля, за период с 18 февраля, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 675 участников массовых мероприятий, которые происходят в центре столицы. Госпитализировано 447 человек.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля возобновились противостояния между протестующими и правоохранителями. Около 9 часов утра 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 82 человека.