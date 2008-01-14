В Виннице с 1 марта начнет работу Центр кардиососудистой хирургии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкого горисполкома, 10 января был доставлен ангиограф стоимостью 7,3 млн. грн. в Центр кардиососудистой хирургии, созданный на базе городской клинической больницы №1.

Оборудование было приобретено в кредит Винницким горсоветом. В апреле 2007 года в городе стартовала кампания по сбору средств «У тебя есть сердце! Не будь равнодушным!», благодаря которой жители города собрали 1,8 млн. грн.

Заместитель городского председателя Андрей РЕВА сообщил, что планировалось собрать хотя бы 1,5 млн. грн. для того, чтобы выплатить начальную сумму по кредиту, а в дальнейшем выплаты будут осуществляться из городского бюджета еще в течение трех лет.

Обследование для пациента будет стоить 1200 грн. - именно столько составляет стоимость расходных материалов.

Будут работать в центре 4 квалифицированных врача, которые прошли специальную подготовку в Киеве. Планируется пригласить к работе американского специалиста.

После открытия центра люди, которые сделали наибольшие взносы для приобретения аппарата, получат сертификаты и скидки на обследование: серебряный сертификат и скидку 25% - физические и юридические лица (если коллектив, то по одному работнику ежегодно), которые передали на приобретение аппарата 25 тыс. грн.; золотой сертификат и скидку 50% - от 25 до 50 тыс. грн.; бриллиантовый сертификат и бесплатное обследование - более 50 тыс. грн.

Стационарный ангиограф - лечебно-диагностический медицинский аппарат, которым проводят диагностику коронарных сосудов сердца и стентование сосудов, пораженных атеросклеротическими бляшками. Диагностика сосудов полезна не только для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, но и для всех людей после 40 лет.