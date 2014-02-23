Парламент ввел мораторий на ликвидацию заведений здравоохранения

Верховная Рада Украины приняла закон "О введении моратория на ликвидацию учреждений здравоохранения" (регистрационный номер 2201).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 311 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом устанавливается мораторий на ликвидацию таких учреждений и сокращение работников этих учреждений.

Этим законом вводится мораторий на ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе расположенных на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских учреждений государственной и коммунальной формы собственности.