Парламент ввел мораторий на ликвидацию заведений здравоохранения
13:45, 23 февраля 2014Страна
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Верховная Рада Украины приняла закон "О введении моратория на ликвидацию учреждений здравоохранения" (регистрационный номер 2201).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 311 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом устанавливается мораторий на ликвидацию таких учреждений и сокращение работников этих учреждений.
Этим законом вводится мораторий на ликвидацию больниц, поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе расположенных на территории сельских и поселковых советов) и других медицинских учреждений государственной и коммунальной формы собственности.
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