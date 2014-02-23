Богатыреву уволили с должности министра здравоохранения

Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой" (регистрационный номер 4216).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 287 из 335 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что в последнее время Богатырева "не обеспечила надлежащей реализации неотъемлемого права каждого человека на равный и справедливый доступ к здравоохранению и качественной и своевременной медицинской помощи".

Также в документе сказано, что "имеют место многочисленные коррупционные схемы при осуществлении Министерством здравоохранения Украины государственных закупок фармацевтической продукции, растраты бюджетных средств".

Автор данного проекта постановления, депутат от «Батькивщины» Павел Петренко, выступая на заседании парламента, отметил, что Богатырева давала указания досрочно выписывать из больниц избитых правоохранителями граждан, чтобы против милиционеров не было оснований возбуждать уголовные дела.

Справка УНИАН . Экс-президент Виктор Янукович в феврале 2012 года назначил Богатыреву вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины .

В декабре 2012 года Богатырева была переназначена министром здравоохранения.