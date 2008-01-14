В 2008 году на здравоохранение выделено больше бюджетных средств

Из Государственного бюджета Украины на 2008 год в сфере расходов на здравоохранение:

расходы на здравоохранение на 2008 год учтены в проекте Государственного бюджета Украины в сумме 32,1 млрд. грн.: общий фонд - 29,0 млрд. грн., специальный фонд - 3,1 млрд. грн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрава.

Удельный вес расходов общего и специального фондов госбюджета на здравоохранение составляет 3,6 % в общем объеме ВВП (в 2006 г. - 3,6 %, в 2007 г. - 3,5 %).

Общий фонд сведенного бюджета здравоохранения увеличен на 5,9 млрд. гривен (25,7%) в сравнении с 2007 г. и распределено следующим образом:

- государственный бюджет - 6,5 млрд. грн. (22,4% от объема сведенного бюджета на здравоохранение);

- местные бюджеты составляют 22,6 млрд. грн . (77,6 %) - увеличено на 26,7% в сравнении с прошлым годом.

Бюджет Минздрава на здравоохранение составляет 4,0 млрд. грн. или 60,9 % расходов общего фонда госбюджета на здравоохранение (2007 г. - 3,6 млрд. грн.).

На выполнение государственных программ и комплексных мер предусмотрено 1,7 млрд. гривен (в 2007 г. - 1,4 млрд. грн).

На протяжении первого квартала будет пересмотрено финансирование всех программ и определены приоритетные направления.

Расходы на здравоохранение из общего фонда бюджета на душу населения в 2008 году будут составлять 689,3 грн., что на 159,2 грн. больше, чем в прошлом году.

Заработная плата на конец следующего года в сельской местности достигнет 2,5 тыс. гривен - у врачей и 2 тыс. гривен - у медработников среднего звена. Министерство предлагает установить 100 процентную надбавку медикам, которые работают в селах и поселках.