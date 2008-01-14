Евросоюз разрешил есть клонированное мясо

Европейское управление по безопасности продуктов питания признало безвредным употребление в пищу мяса и молока генетически модифицированных животных.

"Крайне маловероятно, что существует какая-либо разница в плане продовольственной безопасности между продуктами, полученными от клонов и их потомства, в сравнении с теми, что произведены обычным способом", - говорится в заключении экспертов, сообщает ВВС.

Вердикт специалистов не означает автоматического разрешения на продажу генетически модифицированных мяса и молока в Европе. Исполнительный орган ЕС - Европейская комиссия, которой подчиняется управление - примет решение в мае после консультаций с властями всех 27 стран-членов Евросоюза.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности продуктов питания, так что мы подождем, пока будут высказаны все точки зрения и изучим общественное мнение", - говорится в заявлении пресс-секретаря еврокомиссара по сельскому хозяйству Маркоса Киприану.

Еврокомиссия занялась вопросом о генетически модифицированных продуктах животноводства после того, как в прошлом году ведомство по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США узаконило их потребление.

С помощью технологии клонирования в мире уже получены сотни особей животных. Ученые полагают, что таким образом удастся вывести животных с заранее заданными качествами, повысить продуктивность сельского хозяйства и решить проблему голода в бедных странах.

Однако примерно половина покупателей в мире продолжает относиться к генетически модифицированным продуктам с опаской. Европейцы отличаются в этом смысле особым консерватизмом и осторожностью.

Так, практически одновременно с новостью о благоприятном для "генной" еды заключении экспертов поступило сообщение о том, что Франция представит в руководящие органы Евросоюза возражения против использования единственного сорта генетически модифицированной кукурузы, разрешенной для выращивания в странах ЕС.

Французские экологи сомневаются в безопасности для здоровья кукурузы сорта "Мон-810", разработанного американской компанией "Монсанто" и защищенного от вредителя - червя-сверлильщика.

www.newsru.com