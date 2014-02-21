Больницы Киева готовы к приему пострадавших, врачей и лекарств хватает

Директор Департамента реформ и медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей заверил, что все отделения медицинских учреждений столицы полностью обеспечены необходимыми лекарственными средствами и средствами медицинского назначения и имеют достаточно перевязочных материалов и свободных коек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом Хобзей заявил после того, как специалисты министерства посетили столичные больницы, где сейчас находятся пострадавшие во время беспорядков в центре Киева.

Во время посещения киевских больниц - ГКБ № 2, 6, 9, 12, 17, 18, больницы скорой медицинской помощи, Александровской больницы, Киевского городского центра микрохирургии глаза - чиновники пообщались с врачами и пациентами, проверили наличие лекарств, средств медицинского назначения и фактическое количество мест в отделениях лечебных учреждений.

«Мы лично убедились, что в больницах достаточно мест для стационарного лечения пациентов - их более тысячи. Это количество позволяет справиться с ситуацией, сложившейся в результате столкновений в центре Киева», - заверил Хобзей. Во время общения с врачами чиновники убедились, что медики в состоянии на высоком профессиональном уровне оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Хобзей напомнил, что в Минздраве создан оперативный штаб под руководством министра здравоохранения Украины, который в круглосуточном режиме осуществляет координацию и взаимодействие всех медицинских служб, лечебных учреждений и медицинских работников по бесперебойному обеспечению медицинской помощью всех, кто в ней нуждается.

Он также проинформировал, что дополнительно 145 мест развернуто в специализированных учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины: Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М.Амосова, Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова, Институте нейрохирургии им. акад. А.П.Ромоданова.