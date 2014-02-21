Чем полезен настой шиповника

Еще несколько веков назад шиповник собирали и использовали для лечения различных недугов.

В плодах шиповника витамина С в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 раз больше, чем в лимонах, в 100 раз больше чем в яблоках. Этот витамин, а также витамины группы В, К, Р, каротин содержатся и в листьях, и в лепестках цветов. Есть в плодах так же необходимые для жизнедеятельности человека органические кислоты, эфирные масла, микроэлементы и другие ценнейшие вещества.

Медицина считает, что шиповник обладает желчегонным, противовоспалительным, мочегонным, общеукрепляющим, заживляющим, противосклеротическим свойствами, улучшает обмен веществ. Настои и сок из плодов шиповника могут применяться при истощении организма и малокровии, инфекционных заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, атеросклерозе, гипертонии, холецистите, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях. В любом случае, нужно проконсультироваться с врачом.

Настои и чаи из плодов шиповника полезны и здоровым людям, как чудесное средство, повышающее жизнедеятельность организма и увеличивающее стойкость к инфекционным заболеваниям, что особенно ценно зимой и весной.

Витаминный настой шиповника - три столовых ложки сухих плодов залить двумя стаканами кипятка, и настоять в течение нескольких часов. Пить по полстакана несколько раз в день. Для улучшения вкуса можно добавить сахар.