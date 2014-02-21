Витамины для здоровых ногтей

Их недостаток приводит к негативному изменению структуры ногтевой пластины, ее цвета и формы. Наблюдается расслоение ногтя, его ломкость, тусклость и непривлекательность.

Чтобы избежать таких последствий, нужно регулярно поставлять в организм необходимые минералы и витамины в чистом виде либо с продуктами, их содержащими.

1. Основной витамин, без которого невозможен здоровый вид и активный рост ногтей, – витамин А. Его много в молочных продуктах, печени и таких овощах и фруктах, как тыква, морковь, помидоры, брокколи, спаржа, зеленый горошек, абрикосы, персики. Включайте эти продукты в свой рацион для поддержания необходимого уровня содержания витамина А в организме. Этот витамин также можно принимать и в чистом виде, соблюдая при этом некоторые правила: - хорошему усвоению витамина А способствует присутствие витамина Е и селена; - принимать витамин А лучше по время приема пищи, которая содержит жиры, поскольку данный витамин является жирорастворимым; - витамин А не рекомендуется принимать больше 2-х месяцев подряд, так как может произойти перенасыщение им организма, вылившееся в отравление.

2. Для роста ногтей также нужны витамины группы В. Они являются водорастворимыми и поэтому быстро выводятся из организма. Так что употреблять их нужно каждый день и лучше сочетать с железом. Продуктами, содержащими витамины группы В, являются крупы и серые сорта хлеба.

3. «Витамином красоты» признан витамин Н или биотин. Благодаря наличию в его составе серы, он поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей. Его можно поставлять в организм в виде препарата «Биотина» или вместе с продуктами, его содержащими. К ним относятся: печень, сардины, яичный желток, миндаль, арахис, грецкий орех, шпинат, морковь, помидоры, серые сорта хлеба и творог.

4. Основной элемент, обеспечивающий образование и прочность ногтевой пластины, – кальций. Именно поэтому его нужно поставлять в организм с продуктами каждый день, а иногда и в виде готового препарата. Железо также необходимо ногтям, однако сочетать эти два элемента не стоит, поскольку они не могут усваиваться одновременно. Кальций лучше употреблять с витамином D ифосфором, а усвоиться железу помогут витамины В12 и С.