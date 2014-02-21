Ребенок часто болеет: в чем причина?

Большая часть детских болячек — вирусные болезни, за борьбу с которыми отвечает иммунитет. При обнаружении вирусов антитела начинают их уничтожать. Как только ребенок выздоровеет, антитела станут более устойчивы к этом вирусу.

При рождении иммунитет еще мало что может, так как «прививки» он получает только из материнского молока. А после необходимо вырабатывать иммунитет самостоятельно, чтобы перестать болеть и быть в состоянии быстро выздороветь.

От года до шести лет дети могут простужаться почти каждый месяц, по десять раз в год. А когда ребенок начинает посещать детский сад, то заболеваний становится еще больше. Благодаря этому вырабатывается иммунитет, а у ребенка становится все больше антител, способных бороться.

Взрослея и набираясь горького опыта, люди болеют гораздо меньше, чем оставались дома самостоятельно. Разумеется, одних болезней, чтобы укреплять иммунитет, мало, да это и не самый хороший способ. Поговорим о простуде. Малоприятное событие, которое, на самом деле, может обернуться ужасными последствиями.

Поэтому при температуре необходимо вызвать педиатра, который поставит диагноз и отправит на анализе. Скорее всего, вашему ребенку понадобится обильное питью и жаропонижающее средство.

ОРВИ длится обычно не больше двух недель, а по выздоровлению организм выработает антитела, с помощью которых сможет предостеречь организм и гораздо быстрее справиться с таким же вирусом. Обязательно соблюдайте все рекомендации врача.

Если причина болезни неизвестна посетите диагностический центр для выявления причины.

Однако если ваш ребенок не подает признаки вялости, не температурит и вообще выглядит нормально, то не отказывайтесь от ванн и прогулок, так как тепличные условия всегда убивают иммунитет.

epidemiolog.ru