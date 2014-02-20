Из Винницы в Киев направлено машины скорой помощи для спасения раненых

Из Винницы в Киев сегодня направлено 4 машины скорой помощи для спасения раненых.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, сегодня утром в Киев были отправлены 4 скорые санавиации Винницкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Машины полностью укомплектованы всем необходимым. Сейчас они прибыли в киевскую городскую больницу № 6, где находятся тяжелораненые люди, пострадавшие на Майдане. Сколько человек будет отправлено в Винницу, пока не известно, однако скорые будут забирать за лечение не только винничан, но и жителей других регионов. В зависимости от полученных травм их будут доставлять в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи или в ожоговое отделение областной клинической больницы им. Пирогова.

Сейчас в больнице скорой медицинской помощи находится и человек, который сегодня получил огнестрельное ранение в самой Виннице возле Управления СБУ. В больницу он поступил около 14 часов. У него ранение в голень левой ноги, пуля прошла навылет. Пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время он чувствует себя удовлетворительно.

Позавчера на киевском Майдане погиб 50-летний художник из Жмеринки Винницкой области Валерий Брезденюк. В спину мужчине попала пуля. Родные погибшего обратились в винницкое коммунальное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» с просьбой помочь перевезти тело погибшего, однако пока милиция не выдает им тело покойного. По словам директора предприятия Алексея Зубрицкого, как только родственникам разрешат забрать тело, его сразу транспортируют в Винницкую область.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. По данным Минздрава, к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за помощью обратились 445 человек, 287 из них госпитализированы, 67 человек погибли.