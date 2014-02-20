Как быстро остановить кровь

Кровотечения разного вида нужно уметь быстро останавливать, ведь они могут быть очень опасными для жизни человека. Это необходимо делать правильно, чтобы неосторожными действиями сильнее не навредить себе или другому пострадавшему, которому вы оказываете помощь.

Вам понадобится

- жгут;

- бинты или марля;

- антибиотики и противостолбнячное средство.

Инструкция:

1. Оказывать первую помощь следует только тогда, когда кровотечение сильное (кровопотеря больше 250 миллилитров, кровь не останавливается дольше пяти минут и бьет струей из раны). Кровотечение из царапин и небольших порезов лучше не останавливать, оно способствует очищению раны и быстро прекращается само.

2. После остановки несильного капиллярного кровотечения кожу вокруг ранки протрите чистой ваткой или марлей. Не забинтовывайте порез, открытая царапина заживает быстрее. Можете стянуть края ранки пластырем, чтобы они не разошлись. Иногда на достаточно глубокий порез длиннее одного сантиметра следует наложить шов, чтобы не было рубца.

3. Опасными являются колотые раны, потому что кровотечение из них слишком слабое, чтобы вывести возможную инфекцию из тканей. Покалывание, онемение и слабость могут быть симптомами повреждения сухожилий или нервов. При любом глубоком ранении введите пострадавшему противостолбнячное средство и антибиотик.

4. Нередко может открыться сильные кровотечения из носа. Тогда необходимо сесть и слегка наклониться вперед. Пальцами зажмите обе ноздри минут на 10, чтобы образовался сгусток крови и перекрыл поврежденный сосуд. После улучшения состояния несколько часов не сморкайтесь, иначе можно опять вызвать кровотечение. Если вам не становится лучше дольше 20 минут или есть подозрения, что нос сломан, обратитесь к врачу.

5. Наиболее опасным является артериальное кровотечение (сильная пульсирующая ярко-красная струя). Оно не может остановиться само по себе. При повреждении небольшого сосуда наложите давящую повязку, постарайтесь свести края раны вместе. Когда повязка пропитается кровью, наложите поверх нее новые бинты.

6. Чтобы остановить кровотечение из большого сосуда, наложите жгут. Для этой цели подойдет любое подручное средство: веревка, ремень, прочная ткань. Тугая повязка должна быть наложена выше раны, место наложения обматывают тканью или расправляют одежду. Жгут затягивают не слишком сильно, но так, чтобы кровотечение остановилось. Чтобы стянуть ткань, используют палку или ветку, перекручивая и сжимая самодельное средство.

7. В холодное время жгут держат не более часа, в теплое – полтора-два часа, поэтому время от времени зажимайте пальцем поврежденный сосуд и снимите жгут на 10-15 минут, чтобы не было омертвения тканей. Каждый раз пишите записку с указание точного времени наложения тугой повязки.

8. Венозное кровотечение не такое быстрое и опасное (непрерывно, но медленно, вытекает вишневого цвета кровь). Для его остановки достаточно давящей повязки. Во всех случаях желательно прикладывать к месту повреждения мешок со льдом. Из раны удалите все видимые инородные тела. Предметы, находящиеся глубоко в тканях, самостоятельно не убирайте и не давите на них. При возникновении любого вида кровотечения (кроме царапин) лучше как можно скорее обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.