При ОРВИ и гриппе антибиотики не принимайте

Сегодня популярность этих препаратов так велика, что многие считают их панацеей от всех болезней и сами себе прописывают. Но антибиотики далеко не безобидны, поэтому относиться к ним надо с большой осторожностью.

Не принимайте антибиотики при острых респираторных заболеваниях и гриппе. Воздержитесь от этого хотя бы первые 5 дней. Дело в том, что возбудителями острых инфекций верхних дыхательных путей, как правило, являются вирусы, против которых антибиотики бессильны. Начните с противовирусных и общеукрепляющих средств. Если после такого лечения самочувствие не улучшается и температура тела держится выше 38 °C, то высока вероятность развития осложнений, и визита к врачу не избежать. Врач поставит диагноз и при необходимости назначит антибактериальное лечение.