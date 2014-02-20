Причины невроза

Невроз является состоянием, при котором истощается нервная система, развивается хроническая усталость, человек становится раздражительным. Причин невроза может быть множество, однако основными являются затяжные депрессии, которые чередуются со стрессами.

Избавление от данного состояния возможно только при устранении внешних раздражителей, которые и привели к развитию невроза. А причин для возникновения невротического состояния может быть множество. В частности, это чрезмерные ежедневные нагрузки, причем не только физические, а и психологические. Достаточно часто можно наблюдать развитие этого состояния у тех, кто работает без выходных.

Интересно, что вызвать невроз может даже отсутствие эмоциональных всплесков. Когда в жизни человека не происходит ничего неожиданного, экстремального, у него развивается невроз.

Привести к нервному истощению могут банальные неудачи, невозможность завершить задуманное. Особо подвержены депрессиям, перетекающим в неврозы, трудоголики, не позволяющие своему организму вовремя расслабиться, тем самым доводя свое состояние до критического.

Наиболее характерный признак невроза – тревога. По сути это субъективный страх, окрашенный негативными эмоциями. Принято разделять тревогу на эмоциональную и физическую. При эмоциональной возникают тревожные мысли и ряд страхов. При физической тревоге наблюдается напряжение в мышцах, дискомфортные ощущения за грудиной, потребность в движении, частом произведении тех или иных действий.

Наряду с тревогой возникает нарушение сна, тахикардия, частые мочеиспускания и тремор рук.