Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидпорог лишь в Севастополе

– Минздрав

За период с 10 по 16 февраля показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог лишь в Севастополе (на 32,8%).

В остальных регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на данные Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций государственного заведения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели более 244,6 тыс. человек, из них 153 тыс. (62,6%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 53,8 на 10 тыс. населения.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Севастополе – 109,5, самый низкий – в Харьковской области – 19,2 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю было госпитализировано 9 тыс. 360 человек, среди них почти 7 тыс. (72,7%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей увеличился на 12,0% и 13,4%, соответственно.

За седьмую неделю 2014 года на территории Украины среди больных гриппом летальных случаев не зарегистрировано.

С начала эпидемического сезона общее количество вакцинированных против гриппа составило около 245 тыс. человек. За отчетную неделю привито против гриппа 1,3 тыс. человек, что на 67,7% больше, чем за прошлую неделю. Среди привитых лиц против гриппа количество детей до 17 лет составляет 16%.