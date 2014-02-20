В Киеве в результате столкновений умерли уже 28 человек - Минздрав

По состоянию на 6 часов утра 20 февраля с 10.20 18 февраля в Киеве в результате столкновений умерли 28 человек.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

К бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратились 445 , 287 из них госпитализированы .

Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения: 88 работников правоохранительных органов, 6 журналистов, народный депутат Василий Пазеняк, четверо несовершеннолетних (до 18 лет), двое иностранных граждан.