В Киеве в результате столкновений умерли уже 28 человек - Минздрав
09:42, 20 февраля 2014Страна
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По состоянию на 6 часов утра 20 февраля с 10.20 18 февраля в Киеве в результате столкновений умерли 28 человек.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
К бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения Киева за медицинской помощью обратились 445 , 287 из них госпитализированы .
Среди госпитализированных в учреждения здравоохранения: 88 работников правоохранительных органов, 6 журналистов, народный депутат Василий Пазеняк, четверо несовершеннолетних (до 18 лет), двое иностранных граждан.
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