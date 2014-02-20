Симптомы аднексита

Воспаление придатков матки (аднексит, сальпингоофорит) – это одно из распространенных гинекологических заболеваний, которое характеризуется воспалением яичников (оофорит) и/или маточных труб (сальпингит). Одновременное воспаление и маточных труб и яичников (такая ситуация наблюдается чаще всего) называется аднекситом, или сальпингоофоритом, пишет Lady.tochka.net.

Сальпингоофорит проявляется периодическими тянущими болями в низу живота или в пояснице, небольшим, но длительным повышением температуры тела или же протекает бессимптомно. Аднексит (воспаление придатков матки), длительно протекающий без лечения, может перейти в хроническую форму и привести к бесплодию.

Расположение придатков диктует и возможные пути проникновения инфекции с последующим воспалением:

Восходящий, при котором микроорганизмы из влагалища через шеечный канал попадают в полость матки, а оттуда в трубы и возможно дальше. К этому пути проникновения относят и первичное влагалищное инфицирование, и проникновение микроорганизмов из прямой кишки, мочевыводящих путей и т. д. В этом случаев очень частой причиной воспаления придатков матки являются инфекции, передающиеся половым путем.

Нисходящим, или вторичным путем. Довольно редкая ситуация, возникает, когда в брюшной полости уже есть воспалительный процесс, например, аппендицит, и он уже перекидывается на здоровую ткань придатков, вызывая воспалительный процесс и там.

Гематогенным. Этот путь проникновения микроорганизмов исключительный, так как кровь по своей природе – стерильная среда. А если микробы свободно передвигаются по организму через кровь, заражая все на своем пути (в данном случае придатки), – значит, либо сепсис (заражение крови, крайне тяжелое состояние) уже наступил, либо наступит в ближайшее время.

Как видно из этого списка, микроорганизмы являются главной и единственной причиной воспаления придатков.

Диагностика аднексита включает в себя несколько важных исследований:

1. Осмотр врачом-гинекологом.

2. Мазок из влагалища на микрофлору поможет выявить патогенные бактерии;

3. Общий анализ крови дает возможность определить силу воспалительного процесса;

4. Ультразвуковые обследования помогают выявить степень тяжести воспалительных процессов в придатках.

Основными принципами лечения аднексита являются: воздействие на инфекцию, которая вызвала воспаление придатков матки, противовоспалительное лечение, а также физиотерапевтические методы. Лечение воспаления придатков матки может быть успешным только в случае достоверной диагностики причины заболевания. Так, если во время обследования выявлено заболевание, передающееся половым путем (гонорея, хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз и т.д.), то основным условием лечения аднексита будет избавление от этого заболевания. Нередко в развитии аднексита принимают участие другие бактерии (например, стрептококки, стафилококки, бактероиды и др.), поэтому в лечении аднексита оправдано применение антибактериальных препаратов широкого спектра действия.

Хронический аднексит в большинстве случаев протекает вяло и тяжело поддается лечению. Как правило, возникает необходимость хирургического вмешательства.

Для профилактики болезни рекомендуют: предохраняться от инфекций, которые передаются половым путем; избегать переутомления, стрессов, переохлаждения; пользоваться контрацептивами.