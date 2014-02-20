10 продуктов, снижающих вес

Предлагаем вам список из 10 продуктов, которые можно назвать помощниками в снижении веса.

1. Ананас очень низкокалорийный фрукт, к тому же он ускоряет расщепление и усвоение белков. Ананас помогает быстрее насытиться белковой пищей, поэтому лучше есть его перед едой.

2. Нежирные мясо, птица и рыба должны стать основой вашего рациона, если вы хотите похудеть. Белки, при расщеплении требуют большого расхода энергии от организма, следовательно, вы едите и теряете калории.

3. Отруби отличный продукт для тех, кто следит за своим весом. Хотя они не усваиваются организмом, но улучшают работу пищеварительного тракта и нормализуют вес.

4. Имбирь крайне полезен худеющим. Эфирное масло имбиря стабилизирует внутреннюю секрецию желудка и ускоряет обменные процессы. Благодаря этим свойствам имбирь помогает похудеть.

5. Помидоры способствуют похудению, хоть их и не назовешь витаминным кладезем. А все дело в том, что помидор помогает расщеплять жиры и ускорять процесс пищеварения.

6. Сельдерей включен во многие диеты. А все дело в том, что организм тратит на усвоение сельдерея больше килокалорий, чем в нем содержится. Можно сказать, что вы едите и худеете.

7. Зеленый чай содержит вещества, помогающие сжиганию жиров. Кроме того, напиток ускоряет обмен веществ и пищеварение, насыщает организм микроэлементами, выводит свободные радикалы из организма.

8. Корица снижает уровень сахара в крови и тем самым уменьшает аппетит. Корица являет природным антиоксидантом и надолго сохраняет ощущение сытости.

9. Гречка содержит белка больше, чем углеводов, от которых часто и поправляются. За счет высокого содержания белка эта крупа быстро насыщает. Гречка нормализует работу ЖКТ и снижает уровень холестерина.

10. Вода должна стать верным спутником худеющего. Выпивайте стакан воды за 20 минут перед приемом пищи. Вода ускоряет метаболизм и создает ощущение наполненности желудка.

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