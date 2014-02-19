Как повысить свой иммунитет

Иммунитет - вещь весьма субъективная и укреплять его можно по-разному, эффективность также очень индивидуальна. Особых усилий на это тратить не нужно и прибегать к помощи медикаментов тоже, пишет Lady.tochka.net.

Здесь саме главное - "наращивать обороты" постепенно - "снизу-вверх": сначала ноги, с колен, потом от пояса, и только после этого можно обливаться или принимать прохладный душ полностью. Контрастный душ для повышения и укрепления иммунитета тоже подойдет, но опять же, понижать температуру в течении 10-14 дней, а начинать с минимальной разницы.

Свежий воздух

Ни для кого не секрет, насколько прогулки на воздухе полезны для нашего здоровья. Старайтесь одну-две остановки пройти пешком, причем не медленно, а в быстром темпе, чтобы хотя бы создать видимость спорта на свежем воздухе. Если время позволяет, можно практиковать утренние (или вечерние) пробежки, на мой иммунитет они также влияют очень благотворно.

Правильное питание

Наиболее богаты витаминами и антиоксидантами овощи, фрукты и мед, а белком, стимулируюшим синтез иммуноглобулинов - мясо. Также пейте побольше "живых" домашних йогуртов во избежание дисбактериоза, а также ешьте каждый день - репчатый лук и чеснок.