Гослекслужба просит участников конфликтов в Киеве не препятствовать работе аптек

Государственная служба Украины по лекарственным средствам обратилась ко всем участникам конфликтов в Киеве с просьбой не препятствовать работе аптек, чтобы все нуждающиеся могли получить медикаментозную помощь, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Призываем все стороны конфликта проявить общественное сознание и не препятствовать работе аптек», - говорится в сообщении.

По данным Гослекслужбы, вчера, 18 февраля, в аптеку, находящуюся на улице Институтской, ворвались неизвестные в масках, разгромили помещение и украли лекарства.

«Нападающие полностью разгромили аптеку, разбив витрины, похитили лекарства. Сейчас эта коммунальная аптека, которая является собственностью общины Киева – закрыта», - сообщило ведомство.