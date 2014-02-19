Как восстановить здоровье после лечения антибиотиками

Бывают ситуации, когда лечения ребенка антибиотиками не избежать. Как пройти курс с минимальными потерями для организма, а восстановить здоровье эффективно и, по возможности, безболезненно?

Для начала, чтобы минимизировать последствия приема антибиотиков как у ребенка, так и у взрослого, пишет Lady.tochka.net, нужно сразу соблюдать некоторые правила:

Принимать строго назначенную врачом дозировку и соблюдать чёткие временные интервалы между приемами. В этом случае антибиотик быстрее достигнет цели и не придется принимать другое сильнодействующее лекарство, снижая собственный иммунитет.

Запивать антибиотик простой водой (если специалист не оговорил другой вариант), чтобы действующее вещество смогло «раскрыться» и отработать полностью. В противном случае активная часть антибиотика может быть нейтрализована (например, белком молока) и, конечно, лечение будет неэффективным.

Принимать другие препараты вместе с антибиотиком можно только по назначению врача. Ведь многие лекарства, попадающие в организм, просто-напросто уменьшают активность друг друга, и эффект от лечения может снизиться.

Уже на этапе строгого соблюдения правильного приема антибиотиков вы будете, таким образом, выстраивать эффективную схему восстановления организма после. Именно нарушения при приеме и боязнь их как таковых наносят больше ущерба организму ,чем само по себе их действие.

После того как курс антибиотиков окончен, нужно еще более внимательно прислушаться к ощущениям ребенка: что изменилось? И действовать, исходя из этого. Чаще всего необходимо восстанавливать микрофлору кишечника, которая, возможно, снизилась во время лечения и повышать общий упадок сил после болезни витаминами.

«Правильные» врачи посоветуют принимать дополнительные препараты, помогающие сохранить в норме микрофлору кишечника еще на этапе лечения антибиотиками. Хоть кефир и другие кисломолочные продукты и не способны избавить от всех проблем с кишечником, но все же поддержать организм они все-таки могут. Поэтому не отказывайся от таких методов, как диетическое питание (каши, вся еда, которая не нарушает микрофлору кишечника). К сожалению, для полного восстановления микрофлоры кишечника понадобится достаточно продолжительное время.

Высока вероятность того, что после лечения антибиотиками придется восстанавливать иммунитет ребенка. Именно сейчас роль витаминов будет особенно важна. Поэтому наличие витаминных продуктов в виде фруктов или овощей в свежем виде обязательно. Кроме того, если собираетесь принимать витамины в виде аптечной продукции, обязательно посоветуйтесь с врачом, и потом следуйте четко его предписаниям, так как процесс реабилитации(восстановления)еще более сложное искусство, чем лечение.

Столкнувшись с проблемой лечения и восстановления после этого здоровья ребенка, стоит в будущем серьёзно задуматься и о занятиях спортом для него, правильном питании и позитивном мышлении в первую очередь уже для родителей – трех китах, которые помогают не только быстрому восстановлению после антибиотиков, но и снижают саму вероятность необходимости их применения.