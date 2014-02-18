Телесный контакт критически важен для развития психики ребенка

В 60-е годы исследованиями особенностей раннего развития и его влияния на дальнейшую судьбу у животных и человека занимались ученые во всем мире. Американский ученый Прескотт исследовал еще и особенности воспитания . Исследования показали, что там, где традиции обеспечивают малышу достаточный контакт с матерью в раннем возрасте (ребенка носят за спиной на Кубе, в Африке; носят в платке в азиатских странах, берут с собой на работу, не оставляют надолго одного) отмечено преобладание миролюбивости в характере взрослых.

Чем раньше ребенку отказали в тесных телесных и эмоциональных контактах, тем заметнее у взрослых проявления ярости и агрессивности. Значит, телесное удовольствие при контакте с мамой (папой, дедушкой, бабушкой) не просто забава, а необходимое условие правильного развития нервных структур, необходимых для ощущения радости, положительных эмоций на ранних этапах развития ребенка до 2 лет. А вот дефицит таких радостей в раннем возрасте может быть одной из причин, побуждающих к злоупотреблению алкоголем, наркотиками.

Естественно, что по мере взросления малыша роль прикосновений, покачиваний, ласк, поцелуев, разговоров меняется. В первые 6 месяцев жизни малышу необходим прямой эмоциональный контакт и мамой (и другими взрослыми), Общение происходит в форме эмоционального воздействия. В ответ на поглаживание (массаж, подбрасывание) и ласковый разговор ребенок улыбается, "гулит", двигает ручками. Чем младше ребенок, тем чаще инициатива исходит от взрослого. С 7 месяцев до 2,5 лет важен контакт, ласки, нежность прикосновения, разговоры, сказки, но в форме обучения простейшим навыкам, обращению с предметами, простым легким играм. Здесь для ребенка главное - привлечь и удержать доброжелательное внимание взрослого, получить оценку своих усилий.

По мере взросления детей роль телесных контактов используемых родителями уменьшается, появляются телесные наказания (шлепки, удары, толчки). Некоторые родители в качестве наказания используют лишение телесных контактов ("не буду тебя целовать - вредничаешь, огорчаешь"). Чувство взрослости подростка требует от него "взрослого" поведения, особенно у мальчиков.

Второй особенностью подростков является критичность, которая вовсю проявляется на близких взрослых: родителях и учителях. Многие подростки в этот период начинают относиться к родителям, бабушкам и дедушкам снисходительно (отстали от жизни, не догоняете). Это тоже снижает потребность в тактильных контактах. Подростку важнее одобрительные слова, похлопывание по плечу, то, что не унижает его взрослое достоинство, не намекает на детство. У него другая задача - вернуться к своим истокам, родителям, с нежностью и благодарностью в душе, ответив на вопросы: "Кто я, зачем я, какой я, что я для мира и что мир для меня?"

Меддэйли