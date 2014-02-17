В Украине в январе родилось почти 42 тыс. детей

В январе этого года в Украине родилось 41 тыс. 706 детей, больше всего - в Донецкой (3 тыс. 429), Днепропетровской (2 тыс. 960) областях и в г. Киеве (2 тыс. 817).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

Меньше детей родилось в начале года в Сумской (807), Черниговской (818) и Черновицкой (891) областях.

В сообщении также говорится, что положительная динамика рождаемости, превышающая смертность, зафиксирована в Закарпатской (1545 - 1384 соответственно), Ривненской (1457 - 1351 соответственно) областях и в Киеве (2817 - 2566 соответственно). Это свидетельствует об омоложении населения в этих регионах, отметили в Укргосреестре.

При этом самыми распространенными именами, которыми называли девочек в этих областях, были Анна, Анастасия, Алина, Виктория, Вероника, Варвара, Елизавета, Злата, Дарья, Мария, София, Александра, Полина. А мальчиков - Артем, Владислав, Денис, Максим, Александр, Юрий, Андрей, Давид, Илья, Иван, Егор, Кирилл.

Одновременно, отмечают в Укргосреестре, в ряде областей смертность почти вполовину превышает рождаемость. Это - Черниговская (1814 - 818 соответственно), Сумская (1784 - 807 соответственно) и Полтавская (2244 -1131 соответственно) области.

Всего в Украине в январе 2014 года зафиксировано 61 тыс. 569 смертей. По этому показателю лидируют Донецкая (6607), Днепропетровская (4617) и Харьковская (3641) области, сообщили в пресс-службе.