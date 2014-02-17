Полезные свойства кокосового масла

Мощный иммунитет. Лауриновая кислота, содержащаяся в кокосовом масле, также в изобилии содержится и в материнском грудном молоке. Эта кислота преобразуется организмом в монолаурин, который имеет выраженное антибактериальное действие, а также способствует эффективному повышению защитных сил организма. Кокосовое масло помогает организму противостоять вирусам и патогенным бактериям.

Крепкое здоровье щитовидной железы. Кокосовое масло – хорошо известное средство для повышения функции щитовидной железы и контроля сахара в крови. Если у вас есть проблемы с работой щитовидной железы, возможно, стоит включить кокосовое масло в свой рацион.

Контроль уровня холестерина. Содержащаяся в кокосовом масле лауриновая кислота повышает уровень «хорошего» холестерина в крови.

Регулировка обмена веществ. Кокосовое масло легко переваривается и не нагружает печень. При этом организм использует кокосовое масло в качестве топлива для выработки энергии, а не откладывает ее в виде жира.

Красивая кожа. Кокосовое масло – прекрасная альтернатива магазинным кремам для кожи. Оно быстро впитывается, не оставляя на коже неприятных жирных остатков, способствует разглаживанию морщин и восстанавливает эластичность кожи.